الناطق باسم إدارة معبر رفح: المكان مستهدَف ولا يوجد حتى اللحظة اتفاق بتشغيله (فيديو)

المعبر مغلق من الجانبين المصري والفلسطيني نظرًا للأضرار الكبيرة التي لحقت به

قال وائل أبو عمر الناطق باسم إدارة معبر رفح للجزيرة مباشر اليوم الاثنين إن معبر رفح البري مغلق منذ 8 أيام بعد أن قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مباشر؛ مما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المعبر وممرات العبور.

وأوضح أن المرافق تضررت بشكل كبير وأن القصف أدى إلى حفر كبيرة في مناطق من المعبر. ومنذ يوم الاثنين الماضي والمعبر مغلق أمام حركة السفر وحركة الشاحنات من قطاع غزة وإليه.

وعن أنباء السماح للأجانب المقيمين في غزة بالخروج عبر معبر رفح إلى مصر، قال أبو عمر “هناك بشكل يومي من حملة الجوازات الأجنبية من تتواصل معهم سفاراتهم للتوجه إلى المعبر، ولكن ينتظرون الآن لأن المعبر مغلق من الجانبين المصري والفلسطيني نظرًا للأضرار الكبيرة التي لحقت بالمعبر البري الوحيد بين مصر وقطاع غزة”.

وبشأن العراقيل التي تحول دون فتح المعبر، قال أبو عمر “المعبر تضررت مرافقه ولا يوجد حتى اللحظة اتفاق بتشغيل المعبر والسماح بحركة المسافرين والشاحنات، كما أن المعبر في منطقة حدودية شرق مدينة رفح ويسهل استهدافه من قبل الطيران الإسرائيلي”.

وأضاف “تضررت شبكات الإنترنت والكهرباء نتيجة القصف الهمجي للاحتلال الإسرائيلي للمعبر”.

وفي رده على ما ذكر من توجه شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، قال أبو عمر “هذه الشاحنات لم ولن تغادر غزة حيث جاءت برفقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للتزوّد بما تبقى من الوقود من صهاريج الوقود في المنطقة الحدودية، حيث يتم تجميع الوقود الذي يدخل من الجانب الإسرائيلي والمصري في هذه الصهاريج”.

وأضاف “نعلم أن كميات الوقود تدخل بكميات محدودة إلى قطاع غزة لتسيير أمور الحياة اليومية وبكميات قليلة، وهذه الشاحنات جاءت لسحب ما تبقى لأجل تشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات ومراكز الإيواء، التي تعاني من نقص حاد في الوقود بعد قرار الاحتلال منع الكهرباء عن قطاع غزة”.

وعن وجود تنسيق مع الجانب المصري بشأن تشغيل المعبر، قال إن الاتصالات مستمرة من أجل إعادة وتشغيل المعبر وعبور الشاحنات لكن هناك تهديديات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر للمعبر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف لقطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، وقد ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة تطهير عرقي ضد سكان غزة.