“بدي بابا، إخواتي لا”.. صرخة طفلة في غزة بعد استشهاد والدها وأشقائها الثلاثة (فيديو)

عدد الشهداء ارتفع إلى 2750 والجرحى إلى 9700 في عاشر أيام العدوان على غزة

أظهر مقطع مصور الطفلة الفلسطينية سمر الترتوري تصرخ ألمًا بعد استشهاد والدها وأشقائها الثلاثة جراء قصف منزلهم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وصرخت الطفلة “بدي بابا بدي بابا.. إخواتي.. لا”، في مشهد مفجع.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفا المدنيين على نطاق واسع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2750 والجرحى إلى 9700.

ويسعى الاحتلال بقوة لإخلاء شمال القطاع المحاصر في مسعى منه لتهجير أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ويستهدف أيضًا بقصف وحشي المناطق السكنية في الجنوب.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.