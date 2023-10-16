تشييع شهداء مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم النصيرات بوسط غزة (شاهد)

قالت فلسطينية مكلومة إن أخاها الذي يعمل طبيبا استشهد وجميع أبنائه

شيّع سكان في قطاع غزة، اليوم الاثنين، شهداء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق عائلة الطويل والجمل في مخيم النصيرات بوسط القطاع.

وقالت فلسطينية مكلومة إن أخاها الذي يعمل طبيبا استشهد هو وجميع أبنائه الذين كانوا يدرسون بالجامعة وابنته التي فرت بأولادها إلى بيت أبيها خشية تعرض منزلها للقصف.

وأضافت المرأة أن أخاها كان في بيته مع أولاده وسقطت على المنزل 4 صواريخ إسرائيلية فدمرت البناية بأكملها، ولم يبق من عائلته أحد.

وأكدت أن الهجوم أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وقالت المرأة إن أخاها وأولاده لم يشتغلوا يوما بالعمل السياسي ولم ينتموا إلى أي فصيل أو جماعة، مضيفة أنهم كانوا موظفين عاديين يقيمون في منزلهم.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة أسفر عن 2760 شهيدًا وأكثر من 9800 مصاب، وذلك في أعقاب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.