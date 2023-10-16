تميم البرغوثي: هذا ما سيحدث إذا تمكنت إسرائيل من ترحيل سكان غزة نحو الجنوب (فيديو)

شدد الأكاديمي والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي على أن خيار المقاومة ومواجهة سيناريوهات الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمر ضروري ولازم وإلا فسيتحمل الفلسطينيون تبعات كبرى مثلما وقع عام 1948 حين انهزم الفلسطينيون وتم طردهم من أراضيهم.

وقال في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إذا تمكنت إسرائيل من ترحيل سكان غزة نحو الحدود الجنوبية مع مصر، فسيكون بإمكانها أيضًا ترحيل سكان القدس الشرقية والضفة الغربية.

الشاعر تميم البرغوثي "الخذلان يقتل الشهداء مرتين" pic.twitter.com/NcRuC4i9wK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2023

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية في غزة تمثل جزءًا من حلف إقليمي تربطه علاقات وثيقة مع كل من روسيا والصين.

وأوضح أن حلفاء المقاومة في الإقليم سواء في إيران أو في لبنان أو حتى في العراق أو سوريا يعرفون أن مستقبلهم ومصالحهم الحيوية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستمرار المقاومة في غزة.

وقال إن إيران التي تمثل قوة إقليمية في المنطقة تعي جيدًا أنه إذا فقدت حليفتها في غزة فسيكون من السهل على إسرائيل قصف المواقع الحيوية في الداخل الإيراني.

وأوضح الأكاديمي الفلسطيني أن تاريخ إيران وحزب الله شهد مواجهة الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة. وقال إن موقف إيران ومعها الحلفاء الإقليميون هو أنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي إذا ما استمر العدوان على قطاع غزة.

وقال إن روسيا والصين لهما مصلحة حيوية في بقاء هذا الحلف الإقليمي، خاصة روسيا التي تبحث عن مزيد من الدعم لمواجهة الغرب فيما يتعلق بالملف الأوكراني.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي وأكدت جاهزيتها لمواجهة أي اجتياح بري في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لهجوم محتمل.