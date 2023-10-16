جميل أبو عاصي.. متطوع يطهو الطعام يوميا لآلاف النازحين في خان يونس (صور)

يعكف الفلسطيني جميل أبو عاصي من بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي غزة، على إعداد وجبات طعام مجانية لآلاف النازحين الوافدين من شمال القطاع.

يطهو أبو عاصي الوجبات في قدور كبيرة، وبتمويل من فاعلي خير، ويعمل إلى جانبه فريق تطوّعي لإعداد حوالي 2000 وجبة طعام مجانية للنازحين.

وقال أبو عاصي للأناضول “نعد كل يوم 2000 وجبة، ولا يكفينا أيضًا، نعد ألفي (وجبة غذائية) لتوزيعها على 4 آلاف شخص (نازح)”.

ونظرًا لعدم توفر الغاز والمحروقات، يوقد أبو عاصي النار بمواقد آنية بدائية تعتمد على الحطب، أقامها على جانب الطريق في بلدة بني سهيلا، التي نزح معظم ساكنيها بفعل القصف الإسرائيلي.

ويعمل أبو عاصي مع فريقه في البلدة رغم الخطر الكبير على حياته في ظل تواصل القصف في محيط المنطقة التي يعمل بها.

ويتكفل أبو عاصي بتوزيع الطعام بالنيابة عن المتبرعين الذين يقدمون الدعم لمبادرته الإنسانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالب أهالي شمال غزة بالتوجه جنوبها، تمهيدًا لتوسيع ضرباته في القطاع، وهو ما قوبل باستنكار دولي ووُصف بـ “التهجير القسري” و”التطهير العرقي” و”التغريبة الثانية” للشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ أدت إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها حماس تحت اسم عملية طوفان الأقصى عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.