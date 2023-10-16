جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة جنوده القتلى والأسرى في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199، وجنوده القتلى منذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 291.

وقال متحدث جيش الاحتلال دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي “تم التواصل مع عائلات المختطفين. الجيش الإسرائيلي والدولة يعملان على مدار الساعة لإطلاق سراحهم”.

وأضاف “نحن نبذل قصارى جهدنا لمحاولة معرفة مكان وجود المختطفين في غزة”، وزاد “قمنا بزيادة الصفوف الاحتياطية، وذلك في إطار المجهود الحربي”.

דובר צה"ל הגרי: "עודכנו 199 משפחות חטופים ו-291 משפחות של חללי צה"ל; אנחנו עושים מאמץ עילאי לנסות להבין היכן נמצאים החטופים בעזה ואנחנו מחזיקים מידע כזה, לא נבצע תקיפה שתסכן את האנשים שלנו"@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) October 16, 2023

وحذر المتحدث العسكري الإسرائيلي، حزب الله اللبناني من “رد مميت” إذا تدخل في الحرب قائلًا “غزة هي محور القتال، ولكن إذا تجرأ حزب الله على اختبارنا فإن رد الفعل سيكون مميتًا”، مشيرا إلى أن واشنطن تمنحهم الدعم الكامل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد نفى في بيان، اليوم، أنباء أوردتها رويترز بشأن وقف إطلاق نار في غزة.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف لقطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، وخلّفت غاراته 2760 شهيدًا وأكثر من 9800 مصاب إضافة إلى مئات من المفقودين تحت الأنقاض. كما ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى نحو مليون وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة تطهير عرقي ضد سكان غزة.

وأعلنت إسرائيل مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي من ضمنهم عدد الجنود المعلن اليوم، وإصابة ما لا يقل عن 3842، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.