جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفعيل خطة لإخلاء 28 بلدة على الحدود مع لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مقتل أحد ضباطه جراء قذيفة مضادة للدبابات أطلقت من الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تفعيل خطة لإخلاء 28 بلدة إسرائيلية على الحدود اللبنانية، عقب تبادل لإطلاق النار مع جماعة حزب الله.

وقال الجيش في بيان “تعلن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تنفيذ خطة لإجلاء سكان شمال إسرائيل في المنطقة التي تبعد نحو كيلومترين عن الحدود اللبنانية إلى دور الضيافة التي تموّلها الدولة”.

وأضاف “تمت الموافقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وأطلعت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء السلطات المحلية على القرار”، بحسب البيان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة من قبل رؤساء البلديات المحلية ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع.

وأوضح أن التجمعات السكنية الـ 28 المشمولة في الخطة هي: الغجر، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوفيف، معيان باروخ، برعم، منارة، يفتاح، مالكيا، مسغاف عام، يرعون، دفنا، عرب العرامشة.

إلى جانب شلومي، نتوع، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بيتزيت، أدميت، روش هنكرام، حنيتا وكفر جلعادي، وفق البيان.

وتشهد الحدود الفلسطينية اللبنانية منذ أكثر من أسبوع توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران.

مقتل ضابط إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مقتل أحد ضباطه جراء قذيفة مضادة للدبابات أطلقت من الحدود اللبنانية.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان، أمس الأحد مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان أسفرت عن إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توترا عسكريا وقصفا متبادلا بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة متقطعة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأحد، 20 صاروخا من جنوب لبنان على مستوطنات إسرائيلية.

وقال بيان لكتائب القسام- لبنان-، إنها قصفت مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمالي فلسطين المحتلة ردًا على العدوان على غزة.