حزب الله يستهدف كاميرات رصد وتجهيزات لعدد من مواقع الجيش الإسرائيلي (فيديو)

بث حزب الله أيضًا صور عملية اسهداف مدرعات وتجمعات اسرائيلية في موقع حانيتا أمس الأحد

نشر حزب الله اللبناني اليوم الاثنين مقطعًا مصورًا قال إنه لاستهداف كاميرات رصد ومراقبة وتجهيزات لعدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين لبنان وشمال فلسطين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تفعيل خطة لإخلاء 28 بلدة إسرائيلية على الحدود اللبنانية، عقب تبادل لإطلاق النار مع جماعة حزب الله.

وتشهد الحدود بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة منذ أكثر من أسبوع توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران. وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل أحد ضباطه جراء قذيفة مضادة للدبابات أطلقت من الحدود اللبنانية.

وأمس الأحد، بث حزب الله صورًا حول عملية استهداف مدرعات وتجمعات إسرائيلية في موقع حانيتا.





وأعلن حزب الله اللبناني أمس في بيان، مهاجمة ثكنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية عند الحدود الجنوبية للبنان أسفرت عن إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا عسكريا وقصفا متبادلا بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.