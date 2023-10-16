حماس: استهداف المسعفين والدفاع المدني في غزة يتطلب تدخلا دوليا عاجلا

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في ظل استهداف قوات الاحتلال لمقرات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية.

وقالت حماس في بيان إن “استهداف الاحتلال لمقرات الدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات والأطباء بالقصف المباشر، واستشهاد عدد من المسعفين وأفراد الدفاع المدني؛ هو جرائم حرب وحشية، تستهدف شلّ كافة المرافق الصحية والخدمية وعمليات الإنقاذ، في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن “هذه الجرائم تتطلب تدخّلا فوريًّا من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنيّة لحماية المدنيين ولوقف هذه الجرائم الوحشية والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، جراء القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي واستهداف المدنيين والمسعفين.

واستُشهد 5 من طواقم الدفاع المدني في غزة، بعد وصولهم إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مساء أمس الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد مراكزهم.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة أسفر عن 2760 شهيدًا و9800 مصاب، وذلك في أعقاب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.