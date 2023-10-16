داخلية غزة: الاحتلال لم يضخ أي مياه شرب إلى القطاع حتى الآن.. وصور توثّق الأزمة (فيديو)

أكدت وزارة الداخلية في غزة أن الاحتلال لم يضخ أي مياه شرب إلى القطاع حتى الآن؛ مما اضطر المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة، وهو ينذر بأزمة صحية خطيرة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المنازل والمؤسسات والبنية التحتية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يعاني أزمة حادة جدًّا في مياه الشرب، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي “لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن المواطنين في غزة اضطروا إلى شرب مياه غير صالحة، محذرًا من أزمة صحية خطيرة تهدد حياتهم.

وأظهرت صور من قطاع غزة استمرار أزمة المياه، إذ تجمع أطفال ورجال على ماء سبيل تابع لمستشفى شهداء الأقصى لملء ما استطاعوا من قنينات للشرب. وقد أوشكت مياه السبيل على النفاد في حين يعاني مئات المواطنين العطش.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق.

وجاء في بيان للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أول أمس السبت، أن عدم السماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع ينذر بكارثة، مؤكدا أنها أصبحت مسألة حياة أو موت، ونادى بضرورة تسليم الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني فلسطيني في القطاع.

وأوضح لازاريني في حديثه، أن قطاع غزة يعاني نفاد المياه النظيفة، بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل، وقال إن الناس يضطرون إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار.

وقال إن ذلك يزيد خطر الإصابة بالأمراض، مؤكدا ضرورة إيصال الوقود إلى غزة، لأنه الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة، وقال “نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة”.

وأضاف المفوض العام للأونروا “إذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء”، ودعا إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.

وجاء ذلك في وقت قال فيه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن جميع محطات التزويد بمياه الشرب في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.