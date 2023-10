رئيس كولومبيا يهدد بتعليق العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه سيعلق العلاقات مع إسرائيل “إذا تطلّب الأمر”، لأن بلاده لا “تدعم الإبادة الجماعية”.

وكتب بيترو على منصة إكس “إذا تطلّب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا سنفعل ذلك، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية”، مضيفا أنه “لا يمكن توجيه الإهانات إلى رئيس كولومبيا”.

ودعا الرئيس الكولومبي دول أمريكا اللاتينية إلى “تضامن حقيقي مع كولومبيا”.

وجاء التصريح بعد قرار تل أبيب “وقف الصادرات المرتبطة بالأمن” إلى كولومبيا، ردا على تعليق بيترو على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض “حصار كامل” على من وصفهم بـ”الحيوانات البشرية”.

وكتب بيترو معلقا “هذا ما قاله النازيون عن اليهود”، مضيفا أن “الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، سفيرة كولومبيا في تل أبيب مارغاريتا منخاريز لـ”توبيخها”، بسبب تصريحات الرئيس غوستافو بيترو “العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل”، حسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا لسفيرة كولومبيا عن “الصدمة” تجاه تصريحات رئيسها، مضيفا أنهم أدانوا التصريحات التي قالوا إنها “تؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا”.

وتابع البيان أنه “كإجراء أولي تم اتخاذه ردا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا”.

Today, at the direction of Foreign Minister Eli Cohen, Ambassador Yonatan Peled, the Deputy Director-General for Latin America of the MFA, summoned the Ambassador of Colombia, Margarita Manjarez, to deliver a reprimand concerning the hostile and antisemitic statements against the…

