رئيس كولومبيا يهدد بتعليق العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه سيعلق العلاقات مع إسرائيل “إذا تطلّب الأمر”، لأن بلاده لا “تدعم الإبادة الجماعية”.

وكتب بيترو على منصة إكس “إذا تطلّب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا سنفعل ذلك، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية”، مضيفا أنه “لا يمكن توجيه الإهانات إلى رئيس كولومبيا”.

ودعا الرئيس الكولومبي دول أمريكا اللاتينية إلى “تضامن حقيقي مع كولومبيا”.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2023

وجاء التصريح بعد قرار تل أبيب “وقف الصادرات المرتبطة بالأمن” إلى كولومبيا، ردا على تعليق بيترو على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض “حصار كامل” على من وصفهم بـ”الحيوانات البشرية”.

وكتب بيترو معلقا “هذا ما قاله النازيون عن اليهود”، مضيفا أن “الشعوب الديمقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، سفيرة كولومبيا في تل أبيب مارغاريتا منخاريز لـ”توبيخها”، بسبب تصريحات الرئيس غوستافو بيترو “العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل”، حسب بيان للوزارة.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الخارجية الكولومبية طلبت من سفير #إسرائيل في بوغوتا مغادرة البلاد بعد رد تل أبيب على تصريحات للرئيس الكولومبي بشأن الحرب في #غزة. واستدعت إسرائيل سفيرة #كولومبيا "مارغاريتا منخاريز" لـ"توبيخها" بسبب تصريحات الرئيس الكولومبي التي قال فيها إن… pic.twitter.com/jgrFHTlLTm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

وقال البيان إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا لسفيرة كولومبيا عن “الصدمة” تجاه تصريحات رئيسها، مضيفا أنهم أدانوا التصريحات التي قالوا إنها “تؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا”.

وتابع البيان أنه “كإجراء أولي تم اتخاذه ردا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا”.

Today, at the direction of Foreign Minister Eli Cohen, Ambassador Yonatan Peled, the Deputy Director-General for Latin America of the MFA, summoned the Ambassador of Colombia, Margarita Manjarez, to deliver a reprimand concerning the hostile and antisemitic statements against the… pic.twitter.com/y1e6uQpL9y — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 15, 2023

ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العديد من التصريحات المؤيدة لسكان غزة على منصة “إكس”.