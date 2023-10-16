سياسة|كولومبيا

رئيس كولومبيا يهدد بتعليق العلاقات مع إسرائيل

كولومبيا رئيس غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (رويترز)
16/10/2023

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه سيعلق العلاقات مع إسرائيل “إذا تطلب الأمر”، لأن بلاده لا “تدعم الإبادة الجماعية”.

وكتب بيترو على منصة إكس: “إذا تطلب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا سنفعل ذلك، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية”، مضيفا أنه “لا يمكن توجيه الإهانات لرئيس كولومبيا”.

ودعا الرئيس الكولومبي دول أمريكا اللاتينية إلى “تضامن حقيقي مع كولومبيا”.

وجاء التصريح بعد قرار تل أبيب “وقف الصادرات المرتبطة بالأمن” إلى كولومبيا، ردا على تعليق بيترو على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض “حصار كامل” على من وصفهم بـ”الحيوانات البشرية”.

وكتب بيترو معلقا: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود”، مضيفا أن “الشعوب الديموقراطية لا يمكنها السماح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، سفيرة كولومبيا في تل أبيب مارجاريتا منخاريز لـ”توبيخها”، بسبب تصريحات الرئيس غوستافو بيترو “العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل”، بحسب بيان للوزارة.

وقال البيان إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا لسفيرة كولومبيا عن “الصدمة” تجاه تصريحات رئيسها، مضيفا أنهم أدانوا التصريحات التي قالوا إنها “تؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا”.

وتابع البيان أنه “كإجراء أولي تم اتخاذه ردًا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا”.

ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العديد من التصريحات المؤيّدة لسكان غزة على منصة “إكس”.

المصدر : وكالات