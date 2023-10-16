سرايا القدس: استهداف قوات إسرائيلية بصاروخ “القاسم المطور” (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، تسجيلًا مصورًا لما قالت إنه صاروخ متطور قصفت به تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان لسرايا القدس أنها أطلقت صاروخ “القاسم المطور” على حشود عسكرية لقوات الاحتلال في “كرم أبو سالم” و”صوفا” خلال إطلاقها رشقة صاروخية.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن 2760 شهيدًا و9800 مصاب على الأقل، وذلك في أعقاب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.