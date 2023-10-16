سوناك: 6 قتلى و10 مفقودين من البريطانيين خلال المواجهات مع حماس (فيديو)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال كلمة أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين، إن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قُتلوا وعشرة آخرين في عداد المفقودين خلال المواجهات العسكرية الأخيرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة سوناك: