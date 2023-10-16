سوناك: 6 قتلى و10 مفقودين من البريطانيين خلال المواجهات مع حماس (فيديو)
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16/10/2023-|آخر تحديث: 16/10/202307:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال كلمة أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين، إن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قُتلوا وعشرة آخرين في عداد المفقودين خلال المواجهات العسكرية الأخيرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة سوناك:
- مقتل 6 مواطنين بريطانيين على الأقل و10 آخرون في عداد المفقودين.
- يجب أن نطلق على الهجمات اسمها الحقيقي لقد كانت مذبحة.
- هذه الفظائع كانت بمثابة ضربة وجودية لفكرة إسرائيل كوطن آمن للشعب اليهودي.
- علينا دعم حق إسرائيل في الرد وملاحقة حماس على أن يكون ذلك في إطار القانون الدولي.
- نعمل مع الدول المجاورة على عمليات الإجلاء.
- يتحتم على إسرائيل أن تدافع عن نفسها مع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
- سنواصل مطالبة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
- حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وسنزيد مساعداتنا إلى الفلسطينيين بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 12.2 مليون دولار).
- لا نشارك في أي عمليات عسكرية في غزة.
- نعمل على منع التصعيد والتهديد عن إسرائيل.
المصدر : الجزيرة مباشر