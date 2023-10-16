شهيدان في الضفة وإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو (21 عامًا)، وإصابة 3 آخريم أحدهم وصفت إصابته خطيرة.

وأضافت أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم. واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المخيم.

شهيد في طولكرم

وفي طولكرم، أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، صباح اليوم الاثنين، استشهاد الشاب رامي بلال حسان (33 عامًا) من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرقبة يوم الجمعة الماضي.

وكان الشهيد حسان قد استُشهد برصاص قناص الاحتلال في الرأس، خلال مروره بمركبته غرب مدينة طولكرم. وبارتقاء حسان، يرتفع عدد شهداء طولكرم منذ الجمعة الماضية إلى 8.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيًا من بينهم قادة في حماس والجهاد وصحفيون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 58 شهيدًا والمصابين 1250.