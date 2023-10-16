غزة.. طبيب يتفاجأ باستشهاد والده وأخيه أثناء عمله (فيديو)

فوجئ طبيب فلسطيني خلال تأدية عمله في أحد مشافي قطاع غزة، بخبر استشهاد والده وأخيه عقب قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وخلال عمل الطبيب فادي الخضري في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي شمالي القطاع، علم بنبأ استشهاد والده وأخيه، ولم يستطع تمالك نفسه وانهار بالبكاء.

وأصبح هذا المشهد متكررًا في غزة على مدار الأيام التسعة الماضية، إذ يعلم بعضهم بنبأ استشهاد فرد من أهله أو أكثر خلال عمله، كما يعلم البعض بشكل أصعب، حيث يتفاجئون بجثث ذويهم أمامهم في الطوارئ.

ورغم تهديد الاحتلال سكان شمال غزة بالمغادرة قبل اجتياحه البري، وخاصة تهديده للمشافي، أعلن الطاقم الطبي في مجمع الشفاء البقاء في مواقعه واستكمال نشاطه الإنساني في إغاثة الضحايا.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيًا، وإصابة 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت عملية حركة (حماس) عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 3715 وأسر ما يزيد عن 100 آخرين، وفقًا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويقترب انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء أكثر من مليون من سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه استعدادًا لاجتياح بري فيما أكدت (حماس) استعدادها لصدّه، في حين دعا مشروع قرار روسي بمجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصَر، وإيصال المساعدات إلى المتضررين.