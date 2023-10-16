غزة.. مُسعف في الدفاع المدني يروي تفاصيل استشهاد 5 من زملائه ويوجه رسالة إلى الاحتلال (فيدو)

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 أفراد من طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، جراء القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي واستهداف المدنيين والمسعفين.

واستُشهد 5 من طواقم الدفاع المدني في غزة، بعد وصولهم إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مساء أمس الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد مراكزهم.

بعد استشهاد عدد من عناصره.. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مباشر: مستمرون في تقديم خدماتنا حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا pic.twitter.com/9yNVJZXX74 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

ووثقت عدسات الكاميرا بمجمع الشفاء الطبي مشاهد مروعة لوصول الشهداء والمصابين من الدفاع المدني إلى المستشفى، إذ كان بعضهم لم يفارق الحياة بعد لكنه استُشهد فور وصوله إلى المستشفى جراء الجروح.

وبكى طاقم الدفاع المدني زملاءهم بحرقة وألم، وعبّروا عن حزن شديد لفقدان أفراد منهم، عملوا على انتشال الشهداء والمصابين وإطفاء الحرائق، دون توقف منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

“اتفرجوا يا عرب”

وقال أحد أفراد الدفاع المدني بحرقة وغضب، معبّرا عن حزنه لفقدان أصدقائه “خلي العرب يتفرجوا علينا ويشوفوا شو بيصير، حتى طواقم الدفاع المدني أصبحت تُستهدف”.

وتابع المنقذ “قطعوا عنا الماء والكهرباء ولا نملك المعدات اللازمة، ولا توجد جهة دولية تتواصل معنا، لا نملك سلاحا لندافع عن أنفسنا أمام جيش الاحتلال، ولا ننسق مع أي أحد، نحن مدنيون متطوعون فقط”.

وعن القصف الذي استُشهد جراءه أصدقاؤه، قال المُسعف “تلقينا خبرًا عن نشوب حريق وبينما كنا نستعد لجمع المعدات للتوجّه إلى هناك، قصف الاحتلال المركز بمن فيه”.

وتساءل المسعف عن السبب الذي يجعل جيش الاحتلال يقصف مركزًا للدفاع المدني، غير أنهم يريدون إسقاط أكبر عدد ممكن من الشهداء في غزة، دون أن يفرّقوا بين مواطن أو أجنبي أو مدني.

وانتفض المُسعف قائلًا “لكننا إن شاء الله صامدون، وصامدون هنا على أرضنا”.

استشهاد 5 من أفراد الدفاع المدني جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء أداء مهامهم

#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/iTMbvl1nOm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، وخلّفت غاراته 2670 شهيدًا و9600 مصاب، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض. وقد ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة تطهير عرقي ضد سكان غزة.

يأتي ذلك في حين ردّت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي وأكدت جاهزيتها لمواجهة أي اجتياح بري في الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال لهجوم محتمل.