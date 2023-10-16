حماس وإسرائيل تنفيان أنباء بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح

نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، الاتفاق على أي هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي أو فتح معبر رفح، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة.

وقال الرشق إنه ” لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إسرائيلية وغربية حول هدنة لساعات أو فتح معبر رفح”.

وأضاف الرشق: ” نرجو من وسائل الإعلام عدم الاعتماد على أي مصادر غير المصادر الرسمية في المقاومة ولجنة العمل الحكومي في غزة”.

ونفى مكتب الإعلام الحكومي في غزة تلقّي أي اتصالات أو تأكيدات حتى اللحظة من الجانب المصري حول نيّة فتح معبر رفح اليوم الاثنين، وأكد أن كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص منسوب لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة مباشر إنه لا يوجد تأكيد رسمي بشأن اتفاق لفتح معبر رفح ودخول مساعدات وخروج أجانب من القطاع، مؤكدًا أن الوضع في القطاع مأساوي وأن قوات الاحتلال لا تزال تستخدم أسلحة محرمة دوليًّا.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولا لإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب.

وكانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين في وقت سابق اليوم، أن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقوا على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران لرويترز أن وقف إطلاق النار سيستمر عدة ساعات، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق. وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليوم واحد بشكل مبدئي.

ولم يدلِ الجيش الإسرائيلي ولا السفارة الأمريكية في إسرائيل بعد بتعليق للتأكيد. كما لم يرد تأكيد بعد من مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها العاشر، يواصل جيش الاحتلال القصف المكثف على قطاع غزة مستهدفًا تجمّعات المدنيين، وخلّفت غاراته 2750 شهيدًا و9700 مصاب إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض. وقد ارتفع عدد النازحين داخل القطاع إلى مليون وسط اتهامات أممية للاحتلال بممارسة تطهير عرقي ضد سكان غزة.