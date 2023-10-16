غزة.. 11 شهيدا بمجزرة جديدة للاحتلال في خان يونس ورفح (فيديو)

استشهد 11 شخصًا، بينهم 8 من عائلة واحدة، اليوم الاثنين، بقصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة سكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة وجمعية خيرية بمدينة رفح.

وقالت مصادر طبية إن القصف استهدف منطقة سكنية جنوبي القطاع على الرغم من دعوات متكررة من جيش الاحتلال يطالب فيها سكان غزة بالتوجه جنوبًا “حفاظًا على سلامتهم”، على حد ادعائه.

وقالت عائلة الشاعر في خان يونس إن 8 من أفرادها استشهدوا بقصف عنيف من جيش الاحتلال استهدف منزلهم في ساعات الصباح الأولى اليوم.

ويسعى الاحتلال بقوة لإخلاء شمال القطاع المحاصر ويشن غارات مكثفة على كافة المناطق السكنية به في مسعى منه لتهجير أكثر من مليون شخص من شمالي غزة إلى جنوبها، ويستهدف أيضًا بقصف وحشي المناطق السكنية في الجنوب.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة أسفر عن 2750 شهيدًا و9700 مصاب، وذلك في أعقاب إطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفر طوفان الأقصى عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة أكثر من 3842 آخرين بينهم 26 في حالة حرجة و313 في حالة خطرة، وأسر عدد آخر، بحسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.