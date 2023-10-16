مئات النازحين من شمال وشرق غزة يصطفون في طوابير للحصول على الخبز (فيديو)

الأونروا حذرت من “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في غزة

رصدت الجزيرة مباشر مئات النازحين من شمال وشرق غزة وهم يصطفون في طوابير للحصول على الخبز لأسرهم المنكوبة، في دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشتكي فيه أصحاب المخابز من قلة الطحين اللازم لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال أبو محمود، وهو صاحب مخبز للجزيرة مباشر، “الوضع الآن صعب السيطرة عليه، اليوم احنا موجود عندنا شغل اليوم، الله يعلم بكرة شو الوضع”.

وطالب أبو محمود مندوبي وزارة الاقتصاد بتوفير سولار وطحين حتى يتمكن من إنتاج الخبز.

لا ماء ولا خبز

وقال أبو محمد، ونازح من الشجاعية إلى وسط قطاع غزة، للجزيرة مباشر “مفيش مياه ولا خبز”، مؤكدًا أنه واقف في طابور للخبز منذ الساعة السادسة صباحًا حتى يوفّر لأسرته الخبز.

ويضيف أبو علاء، ونازح من غزة إلى وسط غزة جراء الحرب، “احنا ما حدا اطلع علينا وبناشد العرب المسلمين… الناس كلهم يطلعوا علينا بعين رحمة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد فرض في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حصارًا محكمًا على قطاع غزة شمل منع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، معارضته “بشدة” رفع الحصار عن غزة وإدخال البضائع إلى القطاع لأسباب إنسانية.

كارثة إنسانية

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أمس الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحفيين “لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية”.