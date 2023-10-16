مستشفى بغزة يقيم خياما لاستقبال الجرحى في ساحته بسبب زيادة الأعداد (فيديو)

أقام مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح وسط غزة خياما لاستقبال الجرحى في ساحته، بسبب ازدياد أعدادهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال رضا الهباش، الممرض في المستشفى للجزيرة مباشر “الأقسام كلها امتلأت بالجرحى وممرات المستشفى، وألغينا قسم الولادة وصار يستقبل جراحة”.

وأضاف “لجأنا لعمل الخيام لاستقبال الجرحى، لكن بعد ذلك لا نعرف ماذا نفعل للتعامل مع العدد الكبير للجرحى الذي فاق إمكانيات المستشفى”.

وأوضح الهباش “الخيام غير مؤهلة تماما لتقديم الخدمة الطبية، ولا يوجد مكان لغسل اليدين، فماذا عن تقديم الخدمة الطبية العاجلة؟”.

ووصف الممرض ما يحدث بأنه أمر غير طبيعي، متسائلا “الجرحى وين نوديهم؟”، موجها رسالة استغاثة إلى العالم لإنقاذ أهل غزة.

ولليوم العاشر، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، بالتزامن مع رفع وتيرة مداهمة قواتها مدن الضفة الغربية ومخيماتها، مما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطينيا، وفق بيانات رسمية.