وزير المالية الإسرائيلي: هجوم حماس كشف فشلنا في حماية مواطنينا

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن عملية طوفان الأقصى العسكرية التي أطلقتها حركة حماس والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي.

وأضاف سموتريتش في مؤتمر صحفي “علينا أن نعترف بصدق وألم ونحن مطأطئون الرأس أن قيادة الدولة والمؤسسة الأمنية، فشلت في الحفاظ على أمن مواطنينا”.

وتابع “فشلنا في تنفيذ العقد المكتوب، الأول من نوعه بين الدولة ومواطنيها. عقد كُتب بالدم وأصبح الآن ملطخا بالدماء”.





وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة؛ خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمار أحياء بأكملها، ويدور الحديث الآن عن عملية برية تجهز لها إسرائيل لدخول غزة التي تحاصرها منذ 2006.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين حتى الآن، بحسب وزارة صحة “غزة”، فيما أسفرت عملية حركة “حماس” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.