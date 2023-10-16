400 ألف نازح في مدارس ومباني أنروا في غزة و”العفو الدولية” تدين استهداف قوافل النازحين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، عن وجود ما لا يقل عن 400 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في غزة.

وقالت في تغريدة، عبر منصة إكس إن “ما لا يقل عن 400 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا ومبانينا في غزة”.

وأضافت أن “كبار السن والأطفال والحوامل والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يُحرمون من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل”.

وتابعت: “إننا في المنظمة نحزن على فقدان 14 من زملائنا”.

We, as @UNRWA, are mourning the loss of 14 colleagues. At least 400,000 people are now displaced in our schools & buildings in📍#Gaza Old people, children, pregnant women, people with disabilities are just being deprived of their basic human dignity. This is a total disgrace. pic.twitter.com/JWBfx3wMpx — UNRWA (@UNRWA) October 15, 2023

لا مكان آمنا للمدنيين

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) عدم وجود “مكان آمن داخل غزة بعد استهداف إسرائيل لقوافل النازحين” من شماله إلى جنوبه.

وعلى حسابها في منصة “إكس” اعتبرت العفو الدولية استهداف إسرائيل لقوافل النازحين من شمال إلى جنوب غزة بأنه “مثال قاسٍ آخر” على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في غزة.

وشددت المنظمة على عدم إمكانية تنفيذ التحذيرات التي ألقتها إسرائيل في سماء غزة، بشأن ترك المدنيين شمال القطاع.

وقالت العفو الدولية: “هذا غير ممكن، في حال عدم وجود مواصلات لا يمكن للأطفال والمرضى والمسنين والنساء الحوامل والمعوقين خوض هذا الطريق”.





ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ أدت إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين حتى الآن، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها “حماس” تحت اسم عملية “طوفان الأقصى” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن 150 آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.