400 ألف نازح في مدارس ومباني أنروا في غزة و”العفو الدولية” تدين استهداف قوافل النازحين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، عن وجود ما لا يقل عن 400 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في غزة.

وقالت في تغريدة، عبر منصة إكس إن “ما لا يقل عن 400 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا ومبانينا في غزة”.

وأضافت أن “كبار السن والأطفال والحوامل والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يُحرمون من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل”.

وتابعت: “إننا في المنظمة نحزن على فقدان 14 من زملائنا”.

We, as @UNRWA, are mourning the loss of 14 colleagues.

At least 400,000 people are now displaced in our schools & buildings in📍#Gaza

Old people, children, pregnant women, people with disabilities are just being deprived of their basic human dignity. This is a total disgrace. pic.twitter.com/JWBfx3wMpx

— UNRWA (@UNRWA) October 15, 2023