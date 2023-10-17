أب مكلوم يودع طفليه بحرقة في غزة (فيديو)

بكي أب طفليه اللذين استشهدا بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مع دخول اليوم الحادي عشر من القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

وانخرط الأب المكلوم في بكاء مرير لاستشهاد صغيريه غزل ومحمد بقصف إسرائيلي لمنزله في منطقة جحر الديك بجنوب محافظة غزة وسط القطاع.

وقال الأب إنه كان يجهز المياه هو وأطفاله الصغار ويجهز شؤون المنزل معهما عندما ضربت الصواريخ منزلهم دون سابق إنذار.

وتشن قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد نحو 2808 شهداء و10850 مصابا على الأقل.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.