أجروا لها جراحة في ذراعها.. كتائب القسام تنشر فيديو لإحدى الأسيرات في غزة (شاهد)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الاثنين، مقطعا مصورا لإحدى الأسيرات في غزة، ظهرت فيه شابة تتحدث باللغة العبرية.

وفي المقطع، تظهر شابة مستيقظة ومستلقية، تتلقى علاجا في ذراعها. وحسب التعليق المرافق للمقطع، فإنها أُسرت في اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الشابة خلال الفيديو “مرحبا، أنا ميا شيم، عمري 21 عاما من شوهام، أنا موجودة في غزة حاليا، لقد عدت فجر السبت من سديروت حين كنت في حفلة حيث أصبت إصابة بالغة في يدي”.

وأضافت “أجروا لي جراحة في يدي استمرت 3 ساعات، وقد اعتنوا بي وقدَّموا لي الدواء، وكل شيء على ما يرام”.

وتابعت “طلبت منهم أن يعيدوني إلى البيت بأسرع ما يمكن، لعائلتي”.

وتوجهت بحديثها خلال الفيديو “من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت”.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إخطار عائلة ميا باختطافها الأسبوع الماضي، وإنه يعمل بكل الوسائل الاستخبارية والعملياتية لإعادة المختطفين.

وأضاف في بيان “حركة حماس تحاول من خلال الفيديو تقديم نفسها كمنظمة إنسانية في حين أنها منظمة إرهابية قاتلة مسؤولة عن قتل واختطاف الأطفال والنساء والأطفال والشيوخ” وفق قوله.

لأول مرة.. القسام تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2rPtMS8dxt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

الأسرى بين 200 و250

وفي وقت سابق الاثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة “بين 200 و250 أسيرا أو يزيد على ذلك”.

وأضاف أبو عبيدة في خطاب متلفز “لدى القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى (فصائل بغزة) أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم”.

وأشار إلى أن “22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة” موضحا أن “آخر من قُتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز (26 عاما) من سكان تل أبيب”.





وتابع أبو عبيدة “لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة (لم يحدد عددهم) جُلبوا أثناء المعركة، ونعتبرهم ضيوفا لدينا ونسعى لحمايتهم، وسنطلق سراحهم في اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية”.

وأردف “نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذا الملف المقدَّس”.