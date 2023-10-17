أمن السلطة يفض بالقوة مظاهرة في رام الله احتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني (فيديو)

استخدمت قوات أمن السلطة الفلسطينية القوة، مساء الثلاثاء، لفض مظاهرة في مدينة رام الله احتجاجا على القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت لقطات إحدى سيارات أجهزة الأمن وهي تطارد المتظاهرين في الشوارع.

واستُشهد أكثر من 500 فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء.