أونروا: قتلى وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

قال بيان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر تعرُّض مدرسة تابعة لها لقصف في غزة.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن مدرسة تابعة لها تعرضت لقصف في مخيم المغازي للاجئين بوسط غزة.

وأضاف “أصيب العشرات، من بينهم أفراد من طاقم (أونروا)، ووقع ضرر هيكلي جسيم بالمدرسة. ومن المحتمل أن تكون أعداد المصابين أكبر”.

وأوضح لازاريني “هذا أمر فظيع ويُظهر مجددا استخفافا سافرا بأرواح المدنيين. لم يعد هناك مكان آمن في غزة، ولا حتى منشآت (أونروا)”.

🛑 تعرضت مدرسة تابعة للأونروا للقصف في مخيم المغازي قتل خلالها 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات "هذا أمر مشين ويظهر مرة أخرى استهتارًا صارخًا بحياة المدنيين.

لم يعد هناك مكان آمن في📍#غزة بعد الآن، ولا حتى

الأمم المتحدة." –المفوض العام للأونروا @UNRWA https://t.co/dzN5aeMKNU — الأمم المتحدة (@UNarabic) October 17, 2023

وأشارت (أونروا) إلى أن 4000 شخص على الأقل لجؤوا إلى المدرسة التابعة للوكالة التي جرى استهدافها.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين نحو 3000 شهيد و12500 جريح في غزة، و61 شهيدا و1250 جريحا في الضفة الغربية، حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية.