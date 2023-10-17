سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

أونروا: قتلى وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

إسرائيل تستمر في شن غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع
إسرائيل تواصل شن غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع
17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202310:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال بيان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، إثر تعرُّض مدرسة تابعة لها لقصف في غزة.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن مدرسة تابعة لها تعرضت لقصف في مخيم المغازي للاجئين بوسط غزة.

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وأضاف “أصيب العشرات، من بينهم أفراد من طاقم (أونروا)، ووقع ضرر هيكلي جسيم بالمدرسة. ومن المحتمل أن تكون أعداد المصابين أكبر”.

وأوضح لازاريني “هذا أمر فظيع ويُظهر مجددا استخفافا سافرا بأرواح المدنيين. لم يعد هناك مكان آمن في غزة، ولا حتى منشآت (أونروا)”.

وأشارت (أونروا) إلى أن 4000 شخص على الأقل لجؤوا إلى المدرسة التابعة للوكالة التي جرى استهدافها.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين نحو 3000 شهيد و12500 جريح في غزة، و61 شهيدا و1250 جريحا في الضفة الغربية، حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات