احتجاجا على مجزرة المعمداني.. متظاهرون في الأردن يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية والأمن يبعدهم (فيديو)

حاول عشرات المتظاهرين اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على استشهاد 500 فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء.

وتجاوز المتظاهرون الحاجز الأمني، وتقدموا حول السفارة غاضبين، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر أمني أنه “جرى التعامل مع مجموعة الأشخاص المحتجين الذين تجمعوا على مقربة من إحدى السفارات في منطقة الرابية”.

وأضاف أن المحتجين كانوا “يحاولون الوصول إليها (السفارة)، وتم إبعادهم عن محيطها”.

وأدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني “المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة”.

وأضاف “هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها”.