الأونروا: إسرائيل تقصف المناطق التي طلبت من سكان غزة التوجه إليها (فيديو)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي المناطق التي طلبت من سكان شمال القطاع التوجه إليها.

جاء ذلك في بيان للأونروا اليوم الثلاثاء بعد أن طلب جيش الاحتلال في وقت سابق من أهالي شمال غزة المغادرة باتجاه جنوب غزة بحجة الحفاظ على سلامتهم.

ولليوم الحادي عشر يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وحذر بيان الأونروا من خطورة انقطاع مياه الشرب في غزة على حياة المدنيين، وأكد ارتفاع مخاطر الجفاف والأمراض المعدية نظرا لانهيار خدمات الصرف الصحي مع إغلاق آخر محطة لتحلية مياه البحر.

وبحسب الأونروا يكفي احتياطي الوقود المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط.

Latest on the situation in the📍#GazaStrip⬇️

🔺Israeli Air Forces continued to strike also in Khan Younis and other southern areas despite the directive for people in Gaza to move south

🔺Water remains a key issue as people will start dying without waterhttps://t.co/9JwS00UluK pic.twitter.com/BpfmlmGcD9

— UNRWA (@UNRWA) October 17, 2023