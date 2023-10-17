الاحتلال يعلن قصف أهداف لحزب الله والأخير ينشر تسجيلا لاستهدافه دبابة إسرائيلية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه قصف أهدافاً لحزب الله في لبنان، فيما نشر الأخير مساء الاثنين تسجيلا مصورا يظهر استهداف مقاتليه لدبابة إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة بصواريخ مُوجّهة، معلنا عن تحقيق إصابة مباشرة.

ويظهر التسجيل الدبابة الإسرائيلية تسير وخلفها السياج الحدودي، فيما انطلق صاروخ موجه نحوها ليصيبها مباشرة.

وقال حزب الله إن “مجموعة الشهيد علي محسن في ‏المقاومة الإسلامية استهدفت دبابة صهيونية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة وحققت إصابة مباشرة”.

وكان حزب الله أعلن عصر الاثنين استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.