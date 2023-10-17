الخارجية الأمريكية: بلينكن ونتنياهو احتميا بمخبأ وسط دوي صفارات الإنذار في تل أبيب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن لجأ إلى مخبأ خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، الاثنين، بعد دوي صفارات الإنذار.

وذكر ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة، أن بلينكن ونتنياهو اضطرا خلال الاجتماع بوزارة الدفاع في تل أبيب إلى الاحتماء في مخبأ لمدة خمس دقائق بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وعاد بلينكن إلى إسرائيل بعد جولة شملت دولًا عربية، بحث خلالها الوضع بعد عملية “طوفان الأقصى” والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، الاثنين، قطع الكنيست الإسرائيلي جلسته بعد دوي صفارات الإنذار، مما أدى إلى هروب أعضائه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.