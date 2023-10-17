السفير الفلسطيني في بريطانيا: نرفض محاولة نقل السكان من قطاع غزة إلى مصر (فيديو)

طالب السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زُملط، بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة.

وأضاف السفير الفلسطيني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن أن “ما نريده الآن ليس الانتقام بل العدالة والسلام بدلا من الحرب”.

أبرز تصريحات السفير الفلسطيني في بريطانيا: