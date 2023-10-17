السفير الفلسطيني في بريطانيا: نرفض محاولة نقل السكان من قطاع غزة إلى مصر (فيديو)
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202303:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
طالب السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زُملط، بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة.
وأضاف السفير الفلسطيني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن أن “ما نريده الآن ليس الانتقام بل العدالة والسلام بدلا من الحرب”.
أبرز تصريحات السفير الفلسطيني في بريطانيا:
- 70 شخصا قتلوا خلال فرارهم إلى جنوب قطاع غزة الذي يفترض أنه منطقة آمنة.
- نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات والأدوية إلى غزة.
- نرفض بشكل كامل محاولة نقل السكان من قطاع غزة إلى مصر.
- التعامل مع ما يجري في غزة يجب أن يفهم من خلال السياق وما جرى في 7 أكتوبر كان تراكما لحصار القطاع 16 عاما.
- لن نسمح بأن يكون هناك جولة جديدة من التطهير العرقي الجماعي في فلسطين.
- ما نريده الآن ليس الانتقام بل العدالة والسلام بدلا من الحرب.
- يجب فتح معبر رفح من أجل إيصال المساعدات إلى غزة فقط وليس لإجلاء الفلسطينيين من القطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر