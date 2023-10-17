الصحة العالمية: نحتاج إلى الوصول إلى غزة عاجلا لتوصيل مساعدات وإمدادات طبية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها بحاجة إلى الوصول بشكل عاجل إلى غزة لتوصيل مساعدات وإمدادات طبية، وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية طويلة الأمد في القطاع الفلسطيني.

وفي كلمة لوسائل الإعلام قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة عقدت اجتماعات مع “صناع القرار” اليوم الثلاثاء لإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف قائلا “لدينا مساعدات في جنوب رفح وننتظر السماح بالدخول إلى غزة”، في إشارة إلى معبر رفح الذي كان شريانا حيويا قبل القتال، وأصبح الآن طريقا رئيسيا لإدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وبدأت إسرائيل قصفا مكثفا لغزة وحصارا للقطاع في أعقاب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول لمعركة طوفان الأقصى.

وقال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن 2800 شخص لقوا حتفهم وأصيب 11 ألفا في غزة نصفهم من النساء والأطفال منذ بدء الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إن إسرائيل شنت 115 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، وإن غالبية المستشفيات في غزة أصبحت لا تعمل مع ندرة المياه والكهرباء والإمدادات الطبية.

وذكرت المنظمة أن هناك خطرا من تفشي الأمراض، وأن المخاوف تتزايد بشأن 350 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري، ويكافحون أيضا من أجل الحصول على الرعاية الصحية.