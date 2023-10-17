الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، مساء الثلاثاء، أن عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بلغ نحو 3 آلاف شهيد، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 12500 جريح.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام بناء على ما وصل إلى المستشفيات من حالات إصابة ووفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن هناك 1200 بلاغ عن مفقودين، بينهم 500 طفل، تحت الأنقاض.

وذكر الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من ألف شخص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، بينما يزداد الوضع صعوبة مع مرور كل يوم.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة في الفترة نفسها ارتفع إلى 61 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 1250 جريحا.

وفي ما يلي تفصيل لحصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الحادي عشر على التوالي، حسب ما نشره المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع:

ارتفاع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلا والإناث إلى 1032 شهيدة.

2136 شهيدا، أكثر من 65% منهم من النساء والأطفال، في 394 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في القطاع.

198 شهيدا و575 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان بلغ 37 شهيدا ما بين أطباء وممرضين ومسعفين.

33 مركزا للرعاية الصحية توقفت عن العمل، بينما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.

تعرُّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 خرجت عن الخدمة.

هدم 4500 مبنى سكني كليا تضم 12 ألف وحدة، بينما تضررت نحو 113 ألفا و300 وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 غير صالحة للسكن.

على الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” 1400 قتيل على الأقل. وأعلن جيش الاحتلال مقتل نحو 300 من جنوده وأسر نحو 200 من قِبل المقاومة الفلسطينية.