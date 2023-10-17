الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد في غزة وأكثر من 12500 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، أن عدد شهداء القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بلغ نحو 3 آلاف شهيد، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 12500 جريح.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام بناء على ما وصل إلى المستشفيات من حالات إصابة ووفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن هناك 1200 بلاغ عن مفقودين، بينهم 500 طفل، تحت الأنقاض.

وقال الصليب الأحمر الدولي إن أكثر من ألف شخص ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، فيما يزداد الوضع صعوبة مع مرور كل يوم.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة في الفترة نفسها ارتفع إلى 61 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1250 جريحا.

وفيما يلي تفصيلا لحصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الحادي عشر على التوالي حسبما نشره المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع:

ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 940 طفلاً والإناث إلى 1032 شهيدة

2136 شهيداً، أكثر من 65% منهم من النساء والأطفال، في 394 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في القطاع.

198 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية وإصابة 575 جريحا.

بلغ عدد الشهداء من الطواقم الصحية منذ بدء العدوان 37 شهيداً ما بين أطباء وممرضين ومسعفين.

33 مركزاً للرعاية الصحية توقفت عن العمل، فيما أخرج الاحتلال 23 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقصف المباشر.

تعرّض 153 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 18 مدرسة خرجت عن الخدمة.

هدم 4500 مبنى سكني كلياً، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

على الجانب الآخر، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين منذ عملية “طوفان الأقصى” 1400 قتيل على الأقل. وأعلن جيش الاحتلال مقتل نحو 300 من جنوده وأسر نحو 200 من قبل المقاومة الفلسطينية.