سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة

استشهاد أكثر من 300 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى المعمداني بغزة
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17/10/2023-|آخر تحديث: 17/10/202310:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

وحسب شهود عيان، فإن آلاف النازحين كانوا يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرّض للقصف.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى الكائن في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

 

وتكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا بنازحين لجؤوا إليها آملين النجاة من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 11 يوما، لا سيما بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال إلى سكان مدينة غزة بالنزوح جنوبا.

المصدر : الجزيرة مباشر