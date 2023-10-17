شاهد: اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة
أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.
وحسب شهود عيان، فإن آلاف النازحين كانوا يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرّض للقصف.
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى الكائن في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وتكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا بنازحين لجؤوا إليها آملين النجاة من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 11 يوما، لا سيما بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال إلى سكان مدينة غزة بالنزوح جنوبا.
مراسل الجزيرة مباشر: 500 شـ ـهـ ـيد على الأقل في قـ ـصـ ـف للاحتلال الإسرائيلي استـ ـهـ ـدف المستشفى الأهلي المعمداني في #غزة #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/LGvgrrfUVa
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023