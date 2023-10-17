500 شهيد في غارة إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة (فيديو)

أعلن متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الوزارة باستشهاد ما بين 200 و300 في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وأضاف أنه ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

عاجل| المتحدث باسم الصحة في #غزة: التقديرات الأولية تشير إلى سقـــوط أكثـــر من 200 شهـ ـيــ ـد في القـ ـصـ ـف الذي استـ ـهـ ـدف #مستشفى_المعمداني #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/czeHeOzju4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة المستشفى الذي يقع الواقع وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف”.

وأشار معروف في تصريح صحفي إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3061 شهيدا و13750 جريحا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إن حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على غزة “حسبما وصل إلى المستشفيات بلغت نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح، أما في الضفة الغربية فبلغت الحصيلة 61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا”.