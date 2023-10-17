بايدن يزور إسرائيل الأربعاء ثم يتوجه إلى عمّان للقاء قادة الأردن ومصر وفلسطين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فجر الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، للتضامن مع الدولة العبرية، بعد عشرة أيام منذ أن أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” وبدء إسرائيل عدوان غير مسبوق على غزة.

وقال بلينكن للصحفيين في ختام محادثات أجراها في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن “الرئيس سيؤكّد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم بأمنها”.

وأضاف خلال ثاني زيارة له إلى تل أبيب منذ عملية “طوفان الأقصى” أن “إسرائيل لديها الحق، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها ضد حماس والإرهابيين الآخرين ومنع وقوع هجمات مستقبلية” ضدها.

عاجل | منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: #بايدن سيتوجه الأربعاء إلى عمّان للقاء ملك الأردن والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني pic.twitter.com/MA17hudRfh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وأوضح أن بايدن “سيسمع من إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات”.

كما أكد الوزير الأمريكي أن بايدن سيحرص خلال زيارته على التشديد على ضرورة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات من إسرائيل بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة المحاصر في الوقت الذي يستعدّ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي.





وقال إنّ بايدن يأمل أن “يسمع من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلّل من الخسائر في صفوف المدنيين وتتيح تدفّق المساعدات الإنسانية إلى المدنيّين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس”.

وأضاف “بناء على طلبنا، اتّفقت الولايات المتّحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة”.

ولفت بلينكن أيضاً إلى أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يناقشان كذلك “إمكانية إنشاء مناطق تساهم في إبقاء المدنيين في منأى من الأذى”.

زيارة الأردن

وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمان الأربعاء لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين إن بايدن “سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة”.

وأضاف أن بايدن “سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي هو أيضا ضحية”.