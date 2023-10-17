“بشوفك في الجنة”.. أب يبكي ابنه بعد استشهاده جنوب غزة (فيديو)

في مشهد مؤثر، احتضن الأب الفلسطيني هشام أبو زايد طفله الذي استشهد مع بعض أفراد عائلته بقصف إسرائيلي بعد نزوحهم من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وقال له مودعًا أمام مستشفى “أبو يوسف النجار” في رفح ودموعه تسيل: “بشوفك في الجنة يابا”.

ونعى الأب طفله الذي وصفه بأنه كان سندًا له، وكان يحبّ أعمامه، وكان متفوقًا في دراسته وتعليمه، وقال: “في الصف الخامس هادا. كان الأول على المدرسة. بده يلعب. بده يلعب”.

وتابع الأب المكلوم: “أقول للعالم كله، هادا رفيق درب أبيه، وحياة المصحف، أنا وإياه أصحاب”.

وواجه الأب الفلسطيني صعوبة في تصديق استشهاد طفله وقال: “بديش أقوم من عنده. هذا حبيب قلبي”.

وفي خضم مشاعر الصدمة، مال الأب على ابنه ليسأله عن أشقائه قائلا: “شفت أخوك يابا”. لكن الجثمان المسجى أمامه لم يردّ.

وتشنّ قوات الاحتلال هجوما عنيفا على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي؛ مما أسفر عن استشهاد نحو 2808 وإصابة 10850، على الأقل.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ردًّا على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات به والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأسفرت “طوفان الأقصى” عن سقوط 1400 قتيل إسرائيلي وإصابة 3842 بينهم 26 في حالة حرجة و313 بحالة خطرة، وأسر 199 على الأقل، حسب التقارير الإسرائيلية الرسمية.