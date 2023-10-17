بعد زيارة قادة غربيين لإسرائيل.. البرادعي: هل فكّر أي رئيس عربي في زيارة الضفة أو غزة؟

علّق السياسي المصري محمد البرادعي على الزيارات المتوالية لمسؤولين أوروبيين لإسرائيل بعد العمليات العسكرية الأخيرة، منتقدا رؤساء الدول العربية في “مراقبة الأحداث عن بُعد” وعدم القيام بالمِثل مع الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وقال البرادعي في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء “رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي زارتا إسرائيل هذا الأسبوع، والمستشار الألماني زارها اليوم، والرئيس الأمريكي جو بايدن غدا”.

وتساءل “هل فكّر أي من الرؤساء العرب في زيارة الضفة الغربية أو غزة أم إنهم يكتفون بمراقبة الأحداث عن بُعد؟!”.

رئيسة المفوضية الاوروبية ورئيسة البرلمان الاوروبي زارتا اسرائيل هذا الاسبوع ؛ المستشار الالماني شولتز اليوم فى اسرائيل؛ والرئيس الاميركي بايدن هناك غدًا . هل فكر اي من الرؤساء العرب زيارة الضفة الغربية او غزة ؟! ام انهم يكتفون بمراقبة الاحداث عن بعد ؟! #غزة_تحت_القصف — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 17, 2023

وحظيت تغريدة البرادعي بإعجاب عدد من المدونين، وتساءل أحد المعلقين “إلى متى الضعف والخذلان لأهلنا في غزة؟ لماذا من حق الغرب أن يدعم الاحتلال ونحن أصحاب الحق أصبحنا أشبه بالأموات؟”.

بينما رأى آخر أن تلك الزيارات المتتالية للاحتلال الإسرائيلي تُبيّن “مدى فداحة المصاب للكيان المصدوم”.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفه على قطاع غزة مستهدفا المدنيين، ردا على عملية “طوفان الأقصى”، وخلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.