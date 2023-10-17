قررت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية نقل جزء من أسطولها إلى تركيا، كإجراء احترازي وسط التوترات المتزايدة على خلفية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأرسلت الشركة اللبنانية 5 طائرات من أسطولها إلى مطار إسطنبول “لأسباب أمنية”، وقال المتحدث باسم الشركة إن الطائرات الخمس جرى نقلها إلى تركيا في مطلع الأسبوع وستظل هناك حتى إشعار آخر، في حين أن بقية طائرات الأسطول وعددها 19 ستعمل بشكل طبيعي.

وأضاف المتحدث أن الشركة نبّهت موظفيها بأن يكونوا على أهبة الاستعداد إذا دعت الحاجة إلى تنفيذ خطة طوارئ لنقل المزيد من الطائرات من المطار.

تخوفات كندية

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان للمواطنين الكنديين لمغادرة لبنان الآن.

وتدور اشتباكات بين إسرائيل من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى منذ 10 أيام عبر الحدود، وتخشى بيروت اتساع نطاقها.

ومع دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الحادي عشر، يكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على قطاع غزة مستهدفا تجمعات المدنيين، حيث خلّفت ضرباته أكثر من 3 آلاف شهيد و11 ألف مصاب منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.