تركيا تطرح فكرة “ضامنين” بين فلسطين وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده طرحت فكرة نظام يكون فيه ضامنون للأطراف من أجل إحلال السلام الدائم وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة أجراها فيدان مساء الاثنين، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية بالعاصمة أنقرة.

وردًّا على سؤال حول الدول الضامنة للجانب الفلسطيني والدول الضامنة للجانب الإسرائيلي، قال فيدان: “نحن طرحنا الفكرة الرئيسية لمسألة الضمانة، ونقول إنه ينبغي مناقشة النظام أولا ومن ثم منهجيته بشكل منفصل”.

وأكد فيدان أنه “من غير المقبول أن تقصف إسرائيل غزة بطريقة غير مسبوقة، وتتسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتحكم على المنطقة بالفقر والجوع من خلال قطع الكهرباء والمياه والوقود”.

وأشار فيدان إلى أن ما حدث في هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول كان مفاجأة للجميع وخاصة لإسرائيل.

وأضاف أن سهولة العبور (عبور المقاتلين الفلسطينيين) من غزة إلى الجانب الآخر (الإسرائيلي) والعمليات التي جرت إثر هذا العبور، فاجأت الجميع.

وتابع: “بعد هدم جزء معين من الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة، كان من المفاجئ دخول عناصر حماس ومجموعات أخرى وعناصر مدنية، دون أن يواجهوا أي مقاومة”.

وأردف: “هذا الوضع كشف ضعف الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي الذي سيُناقش لسنوات طويلة، فما هي الظروف التي أدت إلى 7 أكتوبر؟ ربما نحتاج إلى الحديث عن هذا بشكل منفصل. بالطبع لا نوافق على أي أعمال استهدفت المدنيين في 7 أكتوبر والفترة التي تلتها، بل على العكس، نحن ندين استهداف المدنيين”.

وبخصوص هجمات حماس، قال فيدان: “نؤكد على وجوب عدم استهداف المدنيين بغض النظر عن أي تصنيف، وبما أن الغرب يصنف حماس منظمة إرهابية فإنه يقيّم جميع أنشطة حماس في إطار الإرهاب. ونحن نقول لا ينبغي لأي أحد أن يستهدف المدنيين، لكن إسرائيل وكما فعلت في الماضي، لم تستثن المدنيين في ردها”.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه عندما بدأت إسرائيل عملياتها، أبلغت أنقرة الأمريكيين والإسرائيليين والأطراف الأخرى، قلقها البالغ إزاء وضع المدنيين.

وعن المساعي الدبلوماسية التي يبذلها لتهدئة الوضع، قال: “كما تعلمون قمنا بزيارة مصر، وسنزور لبنان، وهناك اجتماع طارئ استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية، وسنذهب إلى هناك. ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يجري اتصالات مكثفة ونحن كوزارة خارجية لدينا اتصالات وكذلك أجهزة استخباراتنا”.

ولفت إلى أن تركيا لا تقبل تهجير المدنيين من أماكنهم وخاصة من الأجزاء الشمالية لقطاع غزة إلى الأجزاء الجنوبية، من خلال تخويفهم.

واستطرد: “لدينا مساعٍ لتحديد ما يمكننا القيام به مع نظرائنا لوقف الهجمات ضد المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان تقليل تأثّر المدنيين”.

وأوضح فيدان أن تركيا تسعى لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة للسلام، وأنها نقلت هذه الفكرة إلى نظرائها.

وتابع: “نقول دائما إن إسرائيل علّقت حل الدولتين حتى الآن. وكان همها الرئيسي هو تحقيق السلام مع الدول العربية الأخرى وليس مع الفلسطينيين. ذلك لأن منظور إسرائيل يخلو من وجود دولة فلسطينية مدنية”.

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل كانت لديها مشاكل في السابق بخصوص قبول وجودها من قِبل العرب والدول الأخرى في المنطقة، وأنه عندما تم قبول وجودها أصبح من السهل عليها عدم قبول الآخر (الفلسطينيين).

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر أيضا بإيجابية إلى فكرة حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.