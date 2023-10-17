حماس: الإبادة الجماعية في مستشفى المعمداني تفضح الدعم الأمريكي والغربي للاحتلال

وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الغارات الجوية على المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة بأنها “جريمة إبادة جماعية”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 500 استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع.

وقالت حماس في بيان “المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المستشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة، وأسفرت عن مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّدا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم”.

وأضافت حماس “على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمُّل المسؤولية والتدخل الفوري، الآن وليس غدا، لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن أكثر من 500 استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

أكثر من 500 شـ ـهـ ـيد وجريح.. اللحظات الأولى لقـ ـصـ ـف مستشفى الأهلي المعمداني#غزة_تحت_القصف #مستشفي_المعمداني pic.twitter.com/fTHE5bLyG9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وحسب شهود عيان، فإن آلاف النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرّض للقصف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى الكائن في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وتكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا بنازحين لجؤوا إليها آملين النجاة من قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أيام، لا سيما بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال إلى سكان مدينة غزة بالنزوح جنوبا.