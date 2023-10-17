حزب الله يعلن استشهاد 5 من أفراده بعد مواجهات مع الاحتلال في جنوبي لبنان (فيديو)

قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن 5 من أفراده استُشهدوا في جنوبي لبنان خلال مواجهات مع الاحتلال، مما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 10 منذ بدء التصعيد الحدودي بينه وبين إسرائيل، تزامنا مع انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف حزب الله أن كلا منهم قضى “أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

وفي بيانات منفصلة على مدار اليوم، أعلن حزب الله استهداف أفراده لتجمع للجنود الإسرائيليين في ثكنة “برانيت” بالصواريخ الموجهة.

وأوضح الحزب أن “مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في المقاومة الإسلامية قامت باستهداف تجمع لجنود الاحتلال في الثكنة بالصواريخ الموجهة، وأوقعت عددا من الإصابات بين قتيل وجريح”.

عاجل | الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لما يقول إنه استهداف 4 مسلحين حاولوا التسلل من الحدود اللبنانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uluwrewLfj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وأعلن الحزب أيضا أن أفراده استهدفوا نقطة تمركز عسكرية للجنود الإسرائيليين مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية، كما استهدفوا مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

كما أعلن حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية، هي زرعيت الصدح وجل الدير والمالكية وبركة ريشا، واستهداف آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، ودبابة إسرائيلية في ثكنة راميم.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف، بعد ظهر الثلاثاء، بالقصف المدفعي أطراف بلدات رميش وعلما الشعب وعيتا الشعب، وأطراف بلدتي يارين ومروحين، ومحيط بلدة الضهيرة، وخراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوبي لبنان.