خروج مستشفى الكرامة في غزة من الخدمة وتحذير دولي من كارثة بسبب الحصار الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الكرامة بشمال القطاع خرج عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان أن “أضرارا بالغة لحقت بمستشفى الكرامة في غزة أدت لخروجه عن الخدمة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وسقوطها باتجاهه”.​​​​​​​

ولفت القدرة إلى أن “أجزاء من مستشفى غزة الأوربي (جنوب) والمستشفى الميداني الإماراتي (داخل الألماني/ جنوب) تضررت جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

من جانبه قال متحدث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، توماسو ديلا لونغا، إن غزة تشهد كارثة بسبب الحصار الإسرائيلي والهجمات المكثفة عليها.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، إن هناك كارثة في غزة التي تتعرض لحصار إسرائيلي وهجمات مكثفة، مبينا أنه “إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن الوضع سيتدهور أكثر”.

وشدد على أنه من “دون الوقود لن يكون هناك كهرباء ولن تتمكن المستشفيات من العمل بعد الآن، ومن الواضح أنها لن تعمل، كما أنه بدون دواء لا يمكن علاج الناس”، مشيرًا إلى أن الأهالي بحاجة إلى كافة مواد الإغاثة.

وتابع المتحدث: “نشعر بقلق بالغ إزاء حالة نظام الرعاية الصحية في غزة، فالأدوية آخذة في النفاد، والوقود بشكل عام ينفد، وهذا يعني أنه لا توجد مولدات كهرباء تعمل وتغذي وحدات العناية المركزة والحاضنات وأجهزة الأكسجين، وبالتالي لا يوجد شيء”.

وأكمل: “هذا يتعلق أيضا بالمدنيين وحماية العاملين بمجال الرعاية الصحية، ولهذا ندعو جميع الأطراف لفتح طرق آمنة في أقرب وقت ممكن لتقديم المساعدات الإنسانية أو المساعدات الإنسانية التي لديها حاجة شديدة”.

المتحدث نفى إمكانية التنبؤ بما سيحدث لاحقا في غزة، إلا أنهم يرغبون في الحفاظ على الإيجابية والتفاؤل، داعيا “الأطراف إلى احترام وحماية المدنيين في هذا الصراع، وكذلك حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها”.

وذكر أن قطاع غزة هو أحد أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، قائلا: “غزة قطعة صغيرة من الأرض يعيش فيها أكثر من مليوني مدني، و(بسبب الهجمات الإسرائيلية) لا توجد منطقة آمنة على الإطلاق في غزة”.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.