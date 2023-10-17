رويترز تطالب إسرائيل بتحقيق “سريع وشفاف” بشأن استشهاد مصورها عصام عبد الله (فيديو)

طالبت وكالة رويترز للأنباء السلطات الإسرائيلية بإجراء “تحقيق سريع ومعمق وشفاف” بشأن استشهاد مصورها عصام عبد الله، الجمعة الماضية، في جنوبي لبنان.

وأوضحت أليساندرا غالوني، رئيسة تحرير رويترز، أن التحقيق يجب أن يتضمن “دليلًا واضحًا وتفسيرًا” لما حدث.

وطالبت القوات الإسرائيلية بتوضيح قواعد الاشتباك في هذا الصراع.

واستُشهد عصام عبد الله مصور وكالة رويترز، وأصيب 3 صحفيين آخرين، بينهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا، في قصف إسرائيلي على سيارتهم ببلدة علما الشعب جنوبي لبنان يوم الجمعة الماضي.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “الاعتداء الإسرائيلي الجديد على الصحافة الذي استهدف الجزيرة ووسائل إعلام دولية”.

وحمّلت شبكة الجزيرة، في بيان مساء الجمعة، إسرائيل “المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الاعتداء الغاشم الذي وقع على الصحفيين”، مطالبة “بمحاسبة كل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي”.