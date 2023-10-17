شاهد: تشييع الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قُتل طعنا في جريمة كراهية بالولايات المتحدة

شيّع مواطنون، الاثنين، الطفل الفلسطيني المسلم الأمريكي الجنسية في إحدى ضواحي شيكاغو، بعد أن طعنه حتى الموت رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني، حسب الشرطة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الطفل وديع الفيومي (6 سنوات) بولاية إلينوي جنوب غرب شيكاغو، حسب بيان صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”.

وقال أحمد رحاب، رئيس مكتب (كير) في شيكاغو، في بيان “هذا يوم ثقيل كنا نأمل ألا يأتي أبدا. وكما يقولون فإن أصغر النعوش أثقلها”.

وأقيمت الجنازة في منطقة تسمى “فلسطين الصغيرة” بسبب كثرة الأمريكيين من أصول فلسطينية بها.

"ابني فداء لأهل غزة" .. والد الطفل الفلسطيني الشهيد يروي قصة قتـ ــلـه على يد مسن أمريكي في #شيكاغو انتقامًا لمزاعم قــتـ ـــل أطفال إسرائيليين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4YUeEchb38 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 16, 2023

ويأتي مقتل الطفل وديع الفيومي على خلفية الصراع المحتدم بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بعد انطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل 10 أيام، والعدوان اللاحق من جانب الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الطفل وديع ووالدته حنان شاهين (32 عاما) تعرضا لهجوم من مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة، السبت، وتعرّض الطفل لـ26 طعنة بينما أصيبت والدته بجروح متعددة.

وقال مسؤول بالمنطقة إن المشتبه فيه جوزيف تشوبا (71 عاما) وُجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب بسلاح مميت.

وأوضحت (كير) أنه قبل حادثة الطعن لم تكن هناك مشكلات أو صراعات معروفة بين تشوبا وأسرة الضحية.